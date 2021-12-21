الصحة العالمية: يجب على الصين مشاركة المزيد من البيانات حول منشأ كورونا

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين إن على الصين أن تكون أكثر استعدادا لتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمنشأ فيروس كورونا.

وأضاف أنه كان هناك “العديد من الإخفاقات” خلال جائحة كوفيد-19 بسبب نقص القواعد أو الالتزامات بموجب اللوائح الصحية الدولية الحالية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2005.

وقال في إفادة صحفية للصحفيين في جنيف: “نحتاج إلى الاستمرار حتى نعرف الأصول، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لأننا يجب أن نتعلم مما حدث هذه المرة من أجل (القيام) بشكل أفضل في المستقبل”.

المصدر: وكالات