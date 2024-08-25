منظمة الصحة العالمية: آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد بعد الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 00:46

منظمة الصحة العالمية: آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد بعد الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية

منذ 58 mins 24 August، 2024
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