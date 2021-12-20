الكرملين حول نشر أسلحة نووية في بيلاروس: كل الخيارات ممكنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2021 - 15:00

الكرملين حول نشر أسلحة نووية في بيلاروس: كل الخيارات ممكنة

منذ 2 ساعة 20 December، 2021
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

لم يستبعد الكرملين الاثنين إمكانية قيام روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس في حال قيام الناتو بنشر هذه الأسلحة في بولندا. وخلال موجز صحفي علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على إعلان مينسك أنها ستعرض على روسيا نشر أسلحتها النووية في بيلاروس في حال قيام حلف شمال الأطلسي بنشرها في الأراضي البولندية: “ليس سرا على أحد أن نشر أسلحة مختلفة قرب حدودنا قد يمثل تهديدا لنا سيتطلب اتخاذ تدابير متناسبة من أجل إعادة توازن الوضع”.

وذكر بيسكوف أنه من السابق لأوانه تقييم رد الدول الغربية على مقترحات موسكو المتعلقة بضمانات الأمن. وقال المتحدث باسم الكرملين “لقد سمعنا أقوالا عن مصادر مختلفة حول وجود استعداد لمناقشة (هذا الموضوع)، ولعل ذلك يمكن اعتباره عاملا إيجابيا. لكن أي جواب محدد لم يأت بعد، لذا فمن المبكر إصدار أي تقييمات”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة