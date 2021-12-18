البيت الأبيض يدعو السياسيين اللبنانيين لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2021 - 12:52

البيت الأبيض يدعو السياسيين اللبنانيين لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم

منذ 17 mins 18 December، 2021
البيت الأبيض
لبنان

قال البيت البيض في تقريره السنوي حول مناقشات نهاية العام الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط  إن:” واشنطن كانت تعلم أن لدى لبنان كل الاشارات على تحوله إلى ما سماها دولة فاشلة”. ودعا البيت الابيض القادة السياسيين اللبنانيين لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم ، معلنا ان واشنطن على اتصال وثيق برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وأنها تعمل خلف الكواليس من أجل لبنان وتمضي قدمًا في ذلك ، بحسب زعم البيت الابيض الاميركي.

بدورها دعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا كل من هم في موقع السلطة والنفوذ في لبنان لتنحية المصلحة الحزبية جانبيا ، لأن من مصلحة اللبنانيين أن تكون لهم حكومة تعمل بكل طاقتها.
وقالت شيا ان لا طريقة للحكومة لبدأ التفاوض رسميا مع صندوق النقد الدولي  فيما الاجتماعات الحكومية غائبة.

المصدر: قناة المنار

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