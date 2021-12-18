البيت الأبيض يدعو السياسيين اللبنانيين لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم

قال البيت البيض في تقريره السنوي حول مناقشات نهاية العام الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط إن:” واشنطن كانت تعلم أن لدى لبنان كل الاشارات على تحوله إلى ما سماها دولة فاشلة”. ودعا البيت الابيض القادة السياسيين اللبنانيين لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم ، معلنا ان واشنطن على اتصال وثيق برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وأنها تعمل خلف الكواليس من أجل لبنان وتمضي قدمًا في ذلك ، بحسب زعم البيت الابيض الاميركي.

بدورها دعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا كل من هم في موقع السلطة والنفوذ في لبنان لتنحية المصلحة الحزبية جانبيا ، لأن من مصلحة اللبنانيين أن تكون لهم حكومة تعمل بكل طاقتها.

وقالت شيا ان لا طريقة للحكومة لبدأ التفاوض رسميا مع صندوق النقد الدولي فيما الاجتماعات الحكومية غائبة.

المصدر: قناة المنار