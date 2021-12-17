“التوحيد العربي” استنكر العقوبات الاميركية على الصين

استنكرت أمانة الاعلام في حزب “التوحيد العربي” في لبنان في بيان لها الجمعة “العقوبات الاميركية المجحفة على شركات صينية تتهمها الإدارة الاميركية بالمشاركة في انتهاكات ضد حقوق الإنسان”. وقالت “هذه العقوبات تشكل اعتداء صارخا على سيادة الصين وتدخلا سافرا بشؤونها الداخلية”.

واعرب حزب التوحيد عن تضامنه “مع الإجراءات التي ستتخذها الصين للحد من العقوبات الاميركية الاحادية الجانب ضد المصالح الصينية، في الوقت الذي تساهم فيه الشركات الصينية بشكل فاعل في تطوير القدرات التكنولوجية والعلمية والتنموية بما يخدم شعوب العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام