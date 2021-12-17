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December 17 2021 - 00:22

مناورات بحرية ايرانية – عمانية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان

منذ 50 mins 16 December، 2021
الجيش الإيراني - مناورات ذوالفقار 99 الكبرى
ايران - عربي وإقليمي

أجريت اليوم الخميس المناورات البحرية الايرانية العمانية المشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان، وجرت هذه المناورات تعبيرا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون البحري واجراء تدريبات مختلفة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى اداء الكوادر المنتسبة.

وأفادت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش واستناداً إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في لجنتي الصداقة العسكرية المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، فقد جرت صباح اليوم الخميس المناورات المشتركة التاسعة للإنقاذ والاغاثة بين البلدين في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان.

وشارك في هذه المناورات قطع بحرية تابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية وقوات خفر السواحل ومنظمة الموانئ والملاحية البحرية الى جانب مجموعة من القطع البحرية العمانية، باسناد مروحي من قبل الجانبين وطائرات من دون طيار ايرانية و بحضور رئيسي لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين البلدين وأعضائها.

وجرت هذه المناورات تعبيرا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون البحري واجراء تدريبات مختلفة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى اداء الكوادر المنتسبة.

المصدر: وكالة مهر

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