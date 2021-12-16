سورية: تحرير 5 مختطفين احتجزتهم التنظيمات الإرهابية بريف حلب

جرى تحرير خمسة مختطفين كانت التنظيمات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

ولدى وصول المختطفين المحررين إلى ممر أبو الزندين غرب مدينة الباب قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم.

وعبر عددٌ من المحررين العسكريين عن شكرهم للجهات المعنية على جهودها المبذولة لتخليصهم من براثن التنظيمات الإرهابية.

من جهتهم، عبَّر ذوو المحررين عن فرحتهم بلقاء أبنائهم معربين عن ثقتهم المطلقة بالجيش العربي السوري لمواصلة محاربة الإرهاب وتحرير جميع المخطوفين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع البلاد.

وتأتي العملية ضمن الجهود المتواصلة للدولة السورية لتحرير جميع المختطفين لدى المجموعات الإرهابية وإعادتهم إلى ذويهم.

المصدر: سانا