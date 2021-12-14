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December 14 2021 - 04:18

البيت الأبيض: ندرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال التصعيد حول أوكرانيا

منذ 1 ساعة 14 December، 2021
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أنه”يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الاثنين: “إذا نظرتم إلى ما كان في عام 2014، فالكثير من الشركاء في الناتو طلبوا دعما، أو زيادة الحضور أو نشر قوات إضافية على أساس التناوب”.
وتابعت قائلة: “وهذا الخيار لا يزال على الطاولة بالطبع في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لفت انتباه نظيره الأمريكي جو بايدن إلى أعمال أوكرانيا الهادفة إلى “نسف” اتفاقيات مينسك للتسوية، وأعرب عن قلقه من زيادة القدرات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي

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