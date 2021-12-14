مصر تسجل 799 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء امس الاثنين، عن تسجيلها 799 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 799، مقارنة مع 863 في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 369997.

وذكر مجاهد أن”وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 44 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 45 حالة في إحصائية الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 21104 أشخاص”.

كما أفاد مجاهد بخروج 1321 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 307926 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم