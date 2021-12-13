حسن مراد: أكثر ما يؤذي الوطن الفتن والنعرات الطائفية والخلاف على الهوية

احتفل حزب “الاتحاد” بأداء 750 منتسبا جديدا اليمين الحزبية، في صالة “ديوان القصر” في الخيارة، بحضور رئيس الحزب النائب عبد الرحيم مراد ونجله نائب رئيس مؤسسات “الغد الافضل” الوزير السابق حسن مراد، ممثلين عن الاحزاب والقوى الوطنية والقومية والفصائل الفلسطينية وفاعليات ووفود.

بعد كلمة العريف يحيى الامام، وأداء المنتسبين للقسم، قال الوزير السابق مراد: “نحن واضحون وخطنا واضح ولسنا ممن يتلاعب بعواطف الناس وغرائزهم، وليس صحيحا ابدا ان ليس هناك بديل في لبنان وان البديل ارهاب وتطرف”.

أضاف: “سنخوض الانتخابات النيابية معكم ليس في البقاع الغربي وراشيا بل في البقاع وكل لبنان. إن مبادئنا معروفة ولسنا ممن يراهن على غيره، نحن ننتمي الى خط سواء ربحنا ام خسرنا وآخر ما يعنينا الكرسي لانه ليس هدفنا وأغلب من يجلسون عليها لا يشبهوننا”.

وتابع: “لن نسمح لاهلنا بأن يجوعوا وسنحصل على المازوت من أي مصدر طالما ليس من العدو الصهيوني”.

وختم: “إن أكثر ما يؤذي الوطن الفتن والنعرات الطائفية والخلاف على الهوية وغياب روح المواطنية وثقافة المواطنة، فلبنان عربي الهوية والهوى والانتماء بالواقع والدستور والتاريخ ولا احد يستطيع تغيير هذه القاعدة التي دفع من اجلها الدماء، وهوية لبنان عربية في التزامه بقضايا العرب وحقهم بالتنمية والتعليم والحرية والتحرر واستثمار ثرواتهم داخل أوطانهم دون سرقتها من دول الطغيان. وان صراعنا الاساسي والجوهري مع العدو الصهيوني، فنحن نصادق من يصادق القضية الفلسطينية وينتصر لها وبوصلتنا كانت وستبقى فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام