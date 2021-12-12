محمد علي الحوثي: الأمم المتحدة مشاركة في العدوان على اليمن

استنكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي “سكوت وتبرير وتقاعس الأمم المتحدة عن إدانة جرائم العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني”.

وأشار الحوثي إلى أن “مسؤولي منظمة الأمم المتحدة يستحقون المحاكمة باعتبارهم مشاركين بالتواطئ ولتعمدهم منع وتسيس وصول الإغاثة للشعب اليمني رغم إعلانها أن أسوأ أزمة عالميا باليمن”.

وأكد الحوثي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن “من يدعون حماية حقوق الانسان هم من ينتهكون حق الحياة وجميع الحقوق للشعب اليمني”، واستغرب “عدم إدانة العدوان وحلفائه من قبل من يدعي حماية حقوق الانسان رغم ارتكابه جرائم الحرب بحق اليمنيين”.

المصدر: موقع انصار الله