اليمن يبلغ واشنطن أن استمرار العدوان سيؤثر على زيارة ترامب إلى المنطقة

كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بشكل غير مباشر بأن استمرار التصعيد العسكري سيؤثر على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وأضاف المشاط، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن “وقف العدوان وتعويض ما خلّفه من دمار أمر يعود إلى الإدارة الأمريكية”، مشدداً على أن اليمن لن يتراجع عن موقفه في الرد على العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، رصدت كاميرا قناة “المنار” الأضرار التي خلّفها القصف الأمريكي في مطار صنعاء الدولي، في وقت تؤكد صنعاء التمسك بحق الرد ودعمها الثابت للمقاومة الفلسطينية.

وفي ذروة العدوان الأمريكي، يفتح اليمن فصلاً جديداً من فصول إسناده لغزة، محققاً تقدماً سياسياً وعسكرياً في معركته المبدئية، حيث نجح في كسر التصعيد الأمريكي الذي جاء لدعم العدوان الإسرائيلي، بحسب ما أشار إليه رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، في تعليقه على بيان الخارجية العمانية الذي أعلن التوصل إلى اتفاق ينص على وقف واشنطن لعدوانها على اليمن.

وعلى خلفية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عصر الثلاثاء مطار صنعاء الدولي، ومصنع أسمنت عمران، ومحطات توليد الكهرباء في العاصمة، عُقد مؤتمر صحافي في مطار صنعاء شاركت فيه وزارات النقل، والأشغال، والصحة، وحقوق الإنسان.

وفي تطور ميداني آخر، أكد مسؤولان أمريكيان أن مقاتلة من طراز F-18 فقدت في البحر الأحمر أمس، بعد انحرافها عن مدرج حاملة الطائرات “هاري إس ترومان”.

وأسفر الحادث عن إصابة الطيارين، فيما يُجرى التحقيق في ملابساته. ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع من نفس الحاملة التي تشارك في العدوان الأمريكي على اليمن. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت مراراً حاملة “ترومان” وقطعها الحربية رداً على الاعتداءات المستمرة.

المصدر: المنار