تدريبات عسكرية صهيونية مفاجئة لرفع جاهزية القوات العاملة في الدعم اللوجستي والتكنولوجي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2021 - 11:24

تدريبات عسكرية صهيونية مفاجئة لرفع جاهزية القوات العاملة في الدعم اللوجستي والتكنولوجي

منذ 2 ساعة 12 December، 2021
الجيش الصهيوني
عربي وإقليمي - كيان العدو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء بتدريبات عسكرية مفاجئة لرفع جاهزية القوات العاملة في مجالات الدعم اللوجستي والتكنولوجي للتعامل مع حالات الطوارئ والوحدات التابعة للفرقة مئة واثنين وستين.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنَّ قسم العمليات في الذراع البري سيشارك في هذه التدريبات التي ستشمل تجنيد ما يقارب من ثلاثة آلاف وخمسمئة جندي احتياط لرفع جاهزيتهم للتعامل مع السيناريوهات المتعلقة بالمنطقة الجنوبية. وأضاف أن المنطقة ستشهد حركة نشطة للأليات العسكرية والمعدات الثقيلة التي ستتنقل بين مخازن الطوارئ في إطار التدريبات المصنفة ضمن خطة التدريبات السنوية لهذا العام.

المصدر: قناة المنار

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