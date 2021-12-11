الثالثة خلال يومين.. إسقاط طائرة تجسسية معادية أمريكية الصنع في أجواء محافظة مأرب

أعلنت القوات المسلحة، إسقاط طائرة تجسسيه في أجواء محافظة مأرب، نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، مساء يوم الجمعة ” تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب”، مشيراً إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت مساء الأربعاء الماضي طائرة تجسسية مقاتلة من نوع “CH4” أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مارب، بالإضافة إلى أخرى نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بذات المحافظة.

المصدر: المسيرة