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December 11 2021 - 10:10

الأمم المتحدة تدعو “لإحياء الانتقال الديمقراطي” في السودان واستئناف المساعدات له

منذ 8 mins 11 December، 2021
علم السودان
علم السودان
الامم المتحدة

دعا المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس، خلال اجتماع لمجلس الأمن، الجمعة، السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديموقراطي.

وشدد بيرتيس على “ضرورة اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة والتزام واضح بإعادة البلاد إلى مسار الانتقال الديموقراطي”، مشيرا إلى ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حق التظاهر السلمي للسودانيين.

وأضاف أنه يتعين على السلطات العسكرية والمدنية السودانية “اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الدولي”.

وقال المسؤول الأممي في هذا الصدد: “أود أن أحضكم، وكذلك المجتمع الدولي بأسره، على تبني مقاربة متوازنة وعدم تعليق المساعدات لفترة طويلة”.

ودعا إلى ضرورة النظر في “الاستئناف السريع للتمويل في قطاعات معينة، لا سيما دعم الخدمات الصحية وسبل العيش، من أجل ضمان عدم استمرار تحميل الشعب السوداني وطأة الأزمة السياسية”.

واشترط المجتمع الدولي استئناف مساعداته للسودان التي توقفت منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر بقيادة قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتشكيل حكومة مدنية، وهو ما لم يحدث بعد، واحترام الحق في التظاهر.

ووقع البرهان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقا مع رئيس الوزراء المدني، عبد الله حمدوك، واستعاد الأخير بموجب الوثيقة منصبه، لكن التظاهرات ضد الجيش لا تزال متواصلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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