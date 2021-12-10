مشير المصري: ستبقى القدس خط أحمر ومحور الصراع مع العدو حتى التحرير

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري الجمعة “ستبقى القدس خط أحمر ومحور الصراع مع العدو حتى التحرير”، وأضاف ان “شعبنا الفلسطيني في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده وسيخرج شعبنا في كل زمان ومن كل مكان وبمختلف الوسائل وسيبقون لهم بالمرصاد”.

وتابع المصري ان “المقاومة الشاملة ماضية بكل أشكالها وألوانها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة وندعوا كل من يقف في وجه المقاومة لمراجعة حساباته، وعليه أن يعرف أنه يقف في صف الاحتلال ضد المقاومة”، ودعا “سلطة رام الله إلى وقف هجمتها على المقاومين في الضفة المحتلة وهذه جريمة لا يمكن لشعبنا أن يغفرها”.

وأكد المصري أن “يد حماس ممدودة لاستعادة الوحدة وإعادة الصف”، واوضح أن “حركته قدمت مرونةً عالية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، بما في ذلك الذهاب للإنتخاباب والتي أفشلها رئيس سلطة رام الله محمود عباس”، وشدد على “ترحيب حماس بكل جهد عربي وإسلامي يدفع إلى الوحدة وترحيبها بالدعوة الجزائرية لأنها دعوة مقدرة”، ولفت إلى ان “حماس ذاهبة لكل خيار لكسر الحصار الظالم عن شعبنا في غزة”، وحذر “العدو من تسويفه لعملية الإعمار”.

المصدر: فلسطين اليوم