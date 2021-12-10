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December 10 2021 - 00:36

البيت الأبيض يحذر إيران من “إجراءات أخرى” إذا أخفقت الديبلوماسية

منذ 2 ساعة 9 December، 2021
البيت الأبيض
البيت الأبيض
أخبار دولية - الولايات المتحدة

حذر البيت الأبيض اليوم  من أنه سيتخذ “إجراءات أخرى” لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الديبلوماسية بشأن برنامجها النووي.
ونقلت وكالة رويترز عن  المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قولها: “في ظل التقدم  المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الديبلوماسية”.
وأضافت “إذا لم تتمكن الديبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعا وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ اجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران”.

المصدر: رويترز

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