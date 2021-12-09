“مكوّن لذيذ” يجعلنا أكثر سعادة عند تناول غرامات قليلة منه يوميا!

يبحث الكثير منا عن قطعة من الشوكولاتة عندما نشعر بالإحباط، ولكن دراسة جديدة كشفت أنه يمكن لبضعة مربعات من الشوكولاتة الداكنة أن تحسن مزاجنا حقا.

ووجد باحثون في كوريا الجنوبية أن البالغين الأصحاء الذين تناولوا ما مجموعه 30 غراما من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 85% يوميا كانوا أكثر سعادة، مقارنة بالبالغين الأصحاء الذين تناولوا الشوكولاتة بكمية أقل من الكاكاو.

وتميل منتجات الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو إلى أن تكون أفضل بالنسبة لك، لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون والمواد المضافة الأخرى مثل الأصباغ وزيت النخيل.

كما أن الكاكاو، المستخدم في إنتاج الشوكولاتة، غني بالألياف والحديد و”المواد الكيميائية النباتية”- وهي مركبات كيميائية قوية توجد في النباتات المعروفة بدعمها للجهاز المناعي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والخرف والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووجدت الدراسة أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة قلل بشكل كبير من حالات المزاج السلبي في مجموعة الكاكاو بنسبة 85%، ولكن ليس في مجموعة الكاكاو التي تبلغ 70%.

وكان لدى مجموعة الكاكاو 85%، مستويات أعلى من Blautia، وهو نوع من بكتيريا الأمعاء، والذي ارتبط بشكل كبير بالتغيرات الإيجابية في درجات الحالة المزاجية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الكائنات الحية الدقيقة في عناصر التحكم الصحية تحتوي على المزيد من Blautia مقارنة بالمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل الفصام، وأظهرت أيضا أن انخفاض التنوع البكتيري يزيد من القابلية للإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء واضطراب الاكتئاب الشديد واضطراب القلق.

المصدر: ديلي ميل