زاخاروفا: الولايات المتحدة تقوم بتدمير نظام العلاقات الدولية المؤسسة على القانون الدولي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “واشنطن ستمنح المشاركين في قمة الديمقراطية المقرر عقدها في 9 و10 ديسمبر الجاري (شرف حق) خدمة المصالح الأمريكية”.

ولفتت زاخاروفا الخميس إلى “تصريح مساعد الرئيس الأمريكي جيك ساليفان الذي قال إن نظام العلاقات الدولية يتغير حاليا، وهيكلها الحالي برئاسة الأمم المتحدة الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، يصبح شيئا من الماضي تدريجيا”.

وتابعت زاخاروفا “هذا هو بالذات ما نتحدث عنه منذ 3 سنوات: تقوم الولايات المتحدة بتدمير نظام العلاقات الدولية المؤسسة على القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، وذلك من أجل إنشاء منطقة راحة خاصة بها تنوي واشنطن أن تهيمن فيها بانفراد”، وأضافت “لهذا السبب بالذات تنظم الولايات المتحدة هذه الفعالية الجماعية في شكل قمة الديمقراطية التي ستمنح المشاركين فيها شرف حق خدمة المصالح الأمريكية”.

هذا ودعت الولايات المتحدة 110 دولة ومنطقة للمشاركة في “قمة الديمقراطية” المقرر عقدها في 9 و10 من الشهر الجاري عن طريق الفيديو، وتضم قائمة الدول المدعوة تايوان، لكن تغيبت عنها الصين وروسيا وتركيا ومصر وعدد من الدول الكبيرة الأخرى.

المصدر: روسيا اليوم