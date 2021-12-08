لبنان: 2067% نسبة التضخم الاجمالي للاغذية من العام 2018 الى 2021

اعلنت ادارة الاحصاء المركزي، في لبنان ، أن نسبة التخضم الاجمالي للاغذية من العام 2018 الي 2021 2067%.

و جاء في بيان ادارة الاحصاء المركزي انها تنشر مؤشر اسعار الاستهلاك على اساس شهري، وانه خلال ازمة السنوات الاربع الماضية واصلت الادارة نشر الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في الوقت المحدد كل شهر. معدل التضخم الرسمي في لبنان هو التغير لمدة 12 شهرا، وهو التغيير بين الشهر الحالي والشهر نفسه في العام السابق. على سبيل المثال يقيس معدل التضخم الرسمي لشهر تشرين الاول 2021 التغيير بين تشرين الاول 2021 وتشرين الاول 2020.

وقد اعدت ادارة الاحصاء المركزي سلسلة تحليلية لتوضيح تأثير الازمة على الاسعار. توضح هذه الارقام التضخم الاجمالي او التراكمي للفترة المحددة. والغرض من هذه الارقام هو ابراز تأثير الازمة على الاسعار التي يدفعها المستهلكون وينبغي استخدامها للتحليل فقط.

اجمالي التضخم:

معدل التضخم من كانون الاول 2018 الى تشرين الاول 2021 = 562%

معدل التضخم من كانون الاول 2019 الى تشرين الاول 2021 = 519%

معدل التضخم من كانون الاول 2020 الى تشرين الاول 2021 = 152%

معدل التضخم السنوي (نهاية الفترة – كانون الاول الى كانون الاول)

معدل التضخم لعام 2018= 4%

معدل التضخم لعام 2019= 7%

معدل التضخم لعام 2020= 145 %

معدل التضخم لعام 2021 تشرين الاول 2021 = 151%

التضخم الاجمالي للاغذية والمشروبات غير الكحولية

من كانون الاول 2018 الى تشرين الاول 2021 = 2067%

من كانون الاول 2019 الى تشرين الاول 2021 = 1874%

من كانون الاول 2020 الى تشرين الاول 2021 = 293%

اجمالي التضخم للملابس والاحذية

من كانون الاول 2018 الى تشرين الاول 2021 = 1911%

من كانون الاول 2019 الى تشرين الاول 2021 = 1614%

من كانون الاول 2020 الى تشرين الاول 2021 =160%

المصدر: مواقع اخبارية