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December 8 2021 - 06:34

الصحة العالمية في أوروبا: الأطفال بين الـ5 والـ14 عاما الشريحة الأكثر إصابة بكورونا بالمنطقة

منذ 39 mins 8 December، 2021
Corona Children Kamamat
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه، أن الأطفال في الفئة العمرية بين الـ5 والـ14 عامًا، يمثلون الشريحة الأكثر إصابة بفيروس كورونا في المنطقة.
ولفت إلى أن اللقاح الإجباري يجب أن يكون الملاذ الأخير على الاطلاق، مشيرًا إلى أن “وفيات كورونا، ما زالت أقل بكثير من الذروة السابقة”، ذاكرًا أن “حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تضاعفت في الشهرين الماضيين في المنطقة التي تضم 53 دولة وتمتد إلى وسط آسيا”، مشددا على “التهديد المستمر من متحور دلتا”، مبينا أن “متحور “أوميكرون” يمثل حتى الآن 432 حالة مؤكدة في 21 دولة في المنطقة”.
وحث كلوغه الدول على “حماية الأطفال والمدارس، وسط الزيادة السريعة في الاصابات بين الشباب في المنطقة”، مبينا أن “معدل الإصابة بكوفيد-19 أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات بين الأطفال الصغار من متوسط عدد السكان في بعض الأماكن”.

المصدر: وكالات

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