الشيخ عدنان: صمود أسرى “نفق الحرية” يزعج الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 16:54

الشيخ عدنان: صمود أسرى “نفق الحرية” يزعج الاحتلال

منذ 25 mins 6 December، 2021
القيادي في الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان
عربي وإقليمي - فلسطين

قال الشيخ القيادي خضر عدنان اليوم الاثنين “إن الاعتداء على أبطال عملية نفق الحرية “الطريق إلى القدس” يدلل على أن صمودهم وإرادتهم خلال محاكمتهم، باتت تزعج الاحتلال نفسه”.

وأكد الشيخ عدنان، أن الاعتداءات الوحشية على الأسرى الأبطال، تعبر عن الأزمة التي وصل لها الاحتلال في محاولة لكسر إرادة أبطالنا أثناء المحاكمة.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن محاكمة أبطال النفق الأحد عشر أصبحت منبراً للحرية، وتأكيداً على حقنا الكامل في فلسطين.

واعتبر الشيخ عدنان أن جلسات محكمة أبطال نفق الحرية “الطريق إلى القدس”، تظهر صلف الاحتلال وظلمه، وتؤكد على قوة إرادة وإيمان أسرانا وشعبنا.

المصدر: فلسطين اليوم

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