روسيا: جنوح سفينة شحن صينية قرب جزيرة ساخالين

قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة ساخالين الروسية في بيان لها الاثنين إن “سفينة شحن صينية جنحت قبالة مدينة خولمسك بجزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، بسبب عاصفة بحرية”.

ولفت البيان الى ان “طاقم السفينة الصينية يتكون من 12 شخصا”، وذكرت أن “فرق الإنقاذ التابعة لمديرية حالات الطوارئ الإقليمية توجهت الى مكان الحادث”.

وأوضح البيان “تدل المعطيات الأولية المتوفرة، على عدم وجود مصابين بين أفراد الطاقم، وكذلك لم يحدث أي تسرب للوقود، الذي تبلغ كميته 103 أطنان من السفينة”، وأشارت الى أن “أفراد الطاقم وكلهم من مواطني الصين، لم يطلبوا الإخلاء في الوقت الحالي”.

المصدر: روسيا اليوم