روسيا: جنوح سفينة شحن صينية قرب جزيرة ساخالين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 6 2021 - 08:50

روسيا: جنوح سفينة شحن صينية قرب جزيرة ساخالين

منذ 17 mins 6 December، 2021
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة ساخالين الروسية في بيان لها الاثنين إن “سفينة شحن صينية جنحت قبالة مدينة خولمسك بجزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، بسبب عاصفة بحرية”.

ولفت البيان الى ان “طاقم السفينة الصينية يتكون من 12 شخصا”، وذكرت أن “فرق الإنقاذ التابعة لمديرية حالات الطوارئ الإقليمية توجهت الى مكان الحادث”.

وأوضح البيان “تدل المعطيات الأولية المتوفرة، على عدم وجود مصابين بين أفراد الطاقم، وكذلك لم يحدث أي تسرب للوقود، الذي تبلغ كميته 103 أطنان من السفينة”، وأشارت الى أن “أفراد الطاقم وكلهم من مواطني الصين، لم يطلبوا الإخلاء في الوقت الحالي”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة