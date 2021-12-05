الامين القطري للبعث زار القاع وشدد على أهمية فتح الحدود السورية اللبنانية

شدد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، على “أهمية فتح الحدود السورية- اللبنانية بشكل طبيعي أمام حركة العبور، لما في ذلك من مصلحة اقتصادية واجتماعية للبنان”.

كلام حجازي جاء خلال لقاء شعبي في بلدة القاع، في حضور كاهن الرعية الاب اليان نصرالله، فاعليات سياسية واجتماعية، ممثلين للحزب القومي وحزب البعث والتيار الوطني الحر، مخاتير وأبناء القاع.

وأمل أن “تعود القاع لتأخذ دورها الوطني الطبيعي، نظرا لموقعها ومحيطها والتحديات التي واجهتها”، داعيا الى “الاستعداد للاستفادة من الفرصة التاريخية لاعادة الأعمار في سوريا”.

ووجه حجازي التحية للجيش اللبناني و”كل من ضحى في سبيل تحرير القاع في مواجهة التكفيريين”.

بعدها لبى حجازي دعوة غداء أقامها المهندس وديع ضاهر على شرفه، وكان نقاش حول مطالب القاع وأهلها على الصعد كافة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام