لبنان: قطع طريق العبودية شمالا احتجاجا على ضبط فاكهة مهرّبة من سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 22:58

لبنان: قطع طريق العبودية شمالا احتجاجا على ضبط فاكهة مهرّبة من سوريا

منذ 19 mins 14 April، 2025
قطع طريق العبودية
لبنان

قطع عدد من الشبان في بلدة العبودية قضاء عكار شمال لبنان الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، احتجاجا على ضبط مخابرات الجيش اللبناني لمركبة تهرّب فاكهة من سوريا، سحب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “عددا من شبان بلدة العبودية في عكار، قطعوا الطريق الدولي الذي يربط لبنان بسوريا عبر إشعال الإطارات، احتجاجاً على مداهمات أمنية ومصادرة فان محمل فاكهة يتم تهريبه على أحد المعابر”، وتابعت “أسفرت المداهمات عن مصادرة كميات كبيرة من والفواكه المهربة من الداخل السوري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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