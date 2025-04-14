لبنان: قطع طريق العبودية شمالا احتجاجا على ضبط فاكهة مهرّبة من سوريا

قطع عدد من الشبان في بلدة العبودية قضاء عكار شمال لبنان الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، احتجاجا على ضبط مخابرات الجيش اللبناني لمركبة تهرّب فاكهة من سوريا، سحب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “عددا من شبان بلدة العبودية في عكار، قطعوا الطريق الدولي الذي يربط لبنان بسوريا عبر إشعال الإطارات، احتجاجاً على مداهمات أمنية ومصادرة فان محمل فاكهة يتم تهريبه على أحد المعابر”، وتابعت “أسفرت المداهمات عن مصادرة كميات كبيرة من والفواكه المهربة من الداخل السوري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام