روسيا تعتزم تقديم احتجاج على حادث جوي تعرضت له رحلة مدنية بسبب طائرة تابعة للناتو

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم السبت، أن طائرة ركاب مدنية كانت قادمة من تل أبيب في طريقها إلى العاصمة الروسية موسكو غيرت مستوى ارتفاعها بسبب تحليق طائرة استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في المسار المخصص للطائرات المدنية.

وقالت متحدثة باسم الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي للصحفيين: “صباح يوم 3/12/2021 في الساعة 9:53 نفذت طائرة الاستطلاع سي.إل600 التابعة للناتو طلعة جوية فوق البحر الأسود بالقرب من منطقة عمل هيئات مراقبة الملاحة الجوية الروسية من ارتفاع 11000 متر إلى ارتفاع 9200 متر، عابرة بذلك المسار المخصص للطائرات المدنية”.

وأوضحت المتحدثة أن روسيا ستشرع عبر القنوات الدبلوماسية في تقديم احتجاج على هذا الحادث. وأكدت المتحدثة باسم الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أن “طاقم طائرة الاستطلاع لم يرد على الطلبات المتكررة من قبل هيئات مراقبة الملاحة الجوية”، مشيرة إلى أن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.

المصدر: سبوتنيك