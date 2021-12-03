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December 3 2021 - 11:06

كيف تخفض نسبة الكوليسترول دون دواء؟

منذ 36 mins 3 December، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

لخفض مستويات الكوليسترول، يجب تقليل كمية الدهون المشبعة التي تتناولها.
يرتبط ارتفاع الكوليسترول بمشكلة تراكم البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، والتي تترسب بواسطة طبقات على الجدران الداخلية للشرايين. يسمى هذا الكوليسترول “الضار”، حيث إن زيادته هي التي تهدد الشخص بانسداد الأوعية الدموية، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
أوضحت طبيبة أمراض القلب الأمريكية، ليزلي تشو، في مقابلة مع “ميديك فوروم” أنها يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول “الضار” دون دواء. اقترحت الطبيبة عدة تغييرات على أسلوب الحياة.
تناول الدهون الصحيحة
يجب تفضيل الدهون غير المشبعة (الأحادية غير المشبعة، المتعددة غير المشبعة) على الدهون المشبعة (المنتجات الحيوانية، جوز الهند وزيوت النخيل). مصادر الأحماض الدهنية الصحيحة هي الزيوت النباتية غير المكررة وأسماك البحر والأفوكادو والمكسرات وفول الصويا.
تناول الألياف
يجب أن تكون الكمية اليومية من 25 إلى 35 غرامًا. الألياف (الألياف الغذائية) تبطئ امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وتفرزه وهو غير مهضوم. الأطعمة التي تحتوي على الألياف – البقوليات والشوفان الكامل والحبوب الكاملة الأخرى والخضروات الطازجة والفواكه (ويفضل ألا تكون حلوة).
تناول بذور الكتان
توضح طبيبة القلب أن بذور الكتان تزود الجسم بأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة والبروتين ومضادات الأكسدة. وفقًا لليزلي تشو، يجب أن تأكل نحو ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكتان يوميًا.

المصدر: سبوتنيك

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