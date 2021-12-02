وفد نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان سلم الوزير بيرم مذكرة بمطالبهم

أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ببيان أن “وفدا برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري زار وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة، وبحث معه في معاناة ومطالب عمال الأفران في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة”.

وذكر البيان أن الوفد سلم بيرم مذكرة شرحت “معاناة العمال الذين حرموا من حقوقهم، وتضمنت مطالبهم المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء: تأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل لا سيما في ظل الظروف الراهنة، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتدريب وتأهيل العمال اللبنانيين للعمل في قطاع الافران، تطبيق قانون العمل على عمال الأفران وتسجيل جميع عمال المخابز والافران في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتومين وغير المصرح عنهم للضمان، حماية التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة لانها حق مكتسب للعمال، تنظيم قطاع الافران بتشكيل لجنة من نقابات العمال واصحاب العمل لدراسة الوضع بصورة شاملة لاصدار القرارات التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال واصحاب العمل برعاية معالي الوزير والمعنيين في وزارة العمل”.

ولفت البيان الى أن “الاجتماع ساده جو من التفاؤل والامل لشعور معالي الوزير بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه معاناة العمال، وتم الاتفاق على لقاء في اقرب وقت يضم المعنيين من العمال واصحاب العمل من أجل متابعة وتنظيم القطاع واعطاء كل ذي حق حقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام