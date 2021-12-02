غانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في الكيان المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 2 2021 - 16:02

غانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في الكيان المحتل

منذ 54 mins 2 December، 2021
رئيس البعثة المغربية
عربي وإقليمي - كيان العدو

التقى وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الخميس، رئيس البعثة المغربية في كيان الاحتلال، إذ أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى “توسيع العلاقات الكبيرة بين تل أبيب والرباط”. وقال غانتس في تغريدة عبر “تويتر” “لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في “إسرائيل” عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا”، على حد تعبيره.

وكان غانتس زار الرباط بين 23 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إذ جرى خلال الزيارة توقيع صفقة لبيع مسيرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية أخرى للمملكة، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

هذا وقد أثارت زيارة وزير الحرب الإسرائيلي إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الجزائر، إذ قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع العدو، مؤكدا أن “تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة