غانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في الكيان المحتل

التقى وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الخميس، رئيس البعثة المغربية في كيان الاحتلال، إذ أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى “توسيع العلاقات الكبيرة بين تل أبيب والرباط”. وقال غانتس في تغريدة عبر “تويتر” “لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في “إسرائيل” عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا”، على حد تعبيره.

وكان غانتس زار الرباط بين 23 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إذ جرى خلال الزيارة توقيع صفقة لبيع مسيرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية أخرى للمملكة، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

هذا وقد أثارت زيارة وزير الحرب الإسرائيلي إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الجزائر، إذ قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع العدو، مؤكدا أن “تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948”.

المصدر: روسيا اليوم