نتنياهو وغانتس يتبادلان الاتهامات..

قال مكتب رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن “بيني غانتس الخانع الذي طلب وقف الحرب حتى قبل الدخول إلى رفح جنوب قطاع غزة، لن يُلقي المواعظ على نتنياهو بشأن ضرورة القضاء على حماس والمهمة المقدسة لإعادة الأسرى”.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان له “ليس من قبيل الصدفة أنه منذ أن غادر غانتس الحكومة بدوافع سياسية، قاد رئيس الوزراء ضربات موجعة ضد حماس وحزب الله وإيران ونظام الأسد في سوريا”، على حد زعم، وتابع “من لا يساهم في الجهد الوطني، من الأفضل له على الأقل ألا يضر”.

بدوره، رد مكتب غانتس على نتنياهو بالقول “لا تكون جبانا مزمنا يا نتنياهو”، ولفت الى أن “نتنياهو خاف من تفريق الائتلاف و بإصرار غانتس تم إعادة ١٠٠ اسير، كما خاف بالدخول بريًا إلى غزة، وغانتس دفعه للانطلاق”، على حد تعبيره.

وأضاف مكتب غانتس مخاطبا نتنياهو”ارتعبت من ضرب الشمال لإعادة السكان وغانتس ضغط لذلك”، وتابع “خرّبت الوصول إلى صفقة خشية من انهيار الائتلاف ولن نسمح لك بتكرار ذلك”.

المصدر: فلسطين اليوم