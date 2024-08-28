غانتس لنتنياهو: تحديد هدف إعادة سكان الشمال باعتباره أولوية أولى ليس مجرد تصريح أو شعار بل هو كذب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 20:40
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مصادر فلسطينية: اصابات في صفوف جيش الاحتلال بعد اشتباكات عنيفة في مخيم الفارعة بطوباس
القيادي بحركة حماس عزت الرشق: تصريحات وزير خارجية العدو للتعامل مع الضفة كما غزة هي دعوة لتوسيع دائرة الإبادة الجماعية
عزت الرشق: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل فورا على رفع الحماية التي توفرها واشنطن للصهاينة
الفصائل الوطنية الفلسطينية: ندعو إلى المشاركة في مسيرة غاضبة وسط رام الله اليوم إسنادا لأبناء شعبنا في شمال الضفة وغزة
حركة حماس تعبر عن تقديرها لجمهورية ناميبيا لمنعها رسو سفينة كانت تحمل أسلحة متجهة للكيان الصهيوني
غانتس لنتنياهو: تحديد هدف إعادة سكان الشمال باعتباره أولوية أولى ليس مجرد تصريح أو شعار بل هو كذب
منذ 31 mins
28 August، 2024
عاجل
غانتس
نتنياهو
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