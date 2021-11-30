وزير الكهرباء اليمني أحمد العليي: الجو مهيأ لمصالحة جنوبية ووطنية

حمّل وزير الكهرباء ومنسق الجبهة الجنوبية لمقاومة الاحتلال أحمد العليي، القيادات الجنوبية مسؤولية الوضع الذي آلت إليه المحافظات الجنوبية والشرقية تحت الاحتلال مجددا.

وقال العليي في تصريح للمسيرة “إن القيادات الجنوبية مسؤولة عن الوضع المتردي الذي آلت إليه المحافظات الجنوبية والشرقية تحت الاحتلال مجددا”، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجو مهيأ لمصالحة جنوبية ووطنية يرعاها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في ظل ثورة 21 سبتمبر.

من جانبه أكد رئيس مكون الحراك الجنوبي اللواء خالد باراس، على ضرورة المبادرة بتحرك يزلزل الأرض تحت أقدام المحتل في المحافظات الجنوبية والشرقية قائلا: “معنيون بمغادرة حالة الانتظار لوصول الجيش واللجان، والمبادرة لتحرك يزلزل الأرض تحت أقدام المحتل في المحافظات الجنوبية والشرقية”.

بدوره نائب رئيس مكون الحراك السلمي غالب مطلق، أكد على أن خروج ثوار أكتوبر عن أهداف الثورة هو الذي يقف وراء ضياع الاستقلال في 30 نوفمبر 1967.

ومن جهته قال عضو جبهة التحرير العميد جمال الزامكي: إن “الوهابية والتنظيمات التكفيرية أفقدت أجيال الشباب الهوية والانتماء للأرض”.

المصدر: المسيرة نت