الخارجية الروسية : المشاركون في مفاوضات فيينا يرغبون بالوصول الى نتيجة سريعة

استؤنفت في فيينا اليومَ اجتماعاتُ الخبراءِ الممثلينَ للدولِ المشاركةِ في المفاوضات النووية، وأشارت وزارةُ الخارجيةِ الروسية، الى أنَّ المشاركين أكدوا التزامَهم بجهودِ العودةِ إلى التنفيذِ الكاملِ للاتفاق النووي ورغبتَهم في مواصلةِ التفاعلِ المكثفِ لحلِّ المسائلِ التي لا تزالُ دونَ حل، منذُ الانتهاءِ من الجولةِ السادسة. كما أكدوا رغبتَهم في الوصولِ إلى نتيجةٍ في أسرعِ وقتٍ ممكن. وأعربت الخارجيةُ الروسيةُ عن تفاؤلها، مشيرةً إلى أنَ بدءَ المباحثاتِ قد تمَ تقييمُه من قبلِ المشاركينَ على أنه إيجابيٌ وبنّاء.

المصدر: قناة المنار