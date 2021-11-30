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November 30 2021 - 07:44

أوكرانيا: جيشنا أصبح أقوى بكثير ويستطيع الرد على ضربة من روسيا

منذ 33 mins 30 November، 2021
اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن جيش بلاده أصبح “أقوى بكثير” مما كان عليه عام 2014، معتبرا أنه يستطيع “الرد على أي ضربة من روسيا”.

وقال كوليبيا، في حديث لصحفيين أجانب مساء يوم الاثنين، إن “الجيش الأوكراني أصبح أقوى بدرجة لا يمكن مقارنتها مع ما كان عليه عام 2014” وهو سيرد على أي ضربة من قبل روسيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: “في حال اتخاذ روسيا قرار شن حملة عسكرية، سيحدث كل شيء عمليا في غضون لحظة واحدة”.

وتابع أن روسيا نشرت قوات عسكرية ملموسة في مناطق واقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مبينا أن الحديث يدور عن 115 ألف عسكري ودبابات ومنظومات مدفعية وقوات بحرية وجوية ووسائل حرب إلكترونية.

المصدر: وكالات

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