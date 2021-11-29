اليمن: طائرات العدوان تعتدي على عدة مناطق ويجدد خرق اتفاق الحديدة

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الإثنين 15 غارة جوية على محافظات مأرب وصعدة وحجة وتعز.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 10 غارات جوية على محافظة مأرب، منها 6 غارات مديرية الجوبة و4 غارات على مديرية صرواح”، وتابع “شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة بتعز وغارة على مديرية حرض بحجة”.

من جهة ثانية، قال المصدر إنه “في صعدة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على مديرية باقم، كما استشهد مواطن واصيب اثنين اخرين بقصف مدفعي سعودي على الطريق العام بمديرية شدا الحدودية، فضلا عن إصابة 3 مواطنين و5 مهاجرين أفارقه بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية”.

في سياق آخر، قال المصدر إنه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا بينها تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الجاح والجبلية وحيس والفازة والجراحي”.

المصدر: موقع انصار الله