السيارة الكهربائية مستقبلا ستعمل على إنارة المنازل

بيّنت دراسة أجرتها مؤسسة “بلومبيرغ” أنّ “حجم السوق العالمي للسيارات الكهربائية في نموٍ مضطرد.

وكشفت الدراسة أنّه “يوجد في العالم الآن أكثر من 5.6 ملايين سيارة كهربائية تمشي على الطرقات”، مضيفةً أنّ “السيارات الكهربائية تشكل حالياً 3% فقط من مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم، ولكنها ستصل إلى 10% عام 2025، وستنمو إلى 28% عام 2030 ثم إلى 58% عام 2040”.

قال الأستاذان في جامعة أنجليا روسكن البريطانية، توم ستيسي وينغ شلا، إنّ السيارات الكهربائية ستعمل على إنارة ملايين المنازل في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، عن طريق استخدام الطاقة المخزنة في بطارياتها لتوصيل الكهرباء إلى الشبكة المنزلية، وهي تقنية جديدة ورائدة من نوعها، وقد بدأ استخدامها فعليا في اليابان.

وأوضح الباحثان في دراسةٍ لهما نشرت في الآونة الأخيرة، أنّه “يتم إنتاج العديد من السيارات الكهربائية (EVs) في العالم الآن، مع خاصية جديدة هي القدرة على استخدام بطارياتها الموجودة على متنها لإعادة إرسال الطاقة مرة أخرى إلى مصدر الكهرباء الذي تم توصيلها به من أجل شحنها”.

يُشار إلى أنّ الدراسات المسحية تؤكد أنّه وبحلول عام 2030، سيكون في المملكة المتحدة ما يقرب من 11 مليون سيارة كهربائية على الطريق. وبافتراض أن 50% من هذه المركبات تستخدم بطاريات قادرة على إعادة تغذية الطاقة غير المستخدمة إلى الشبكة، فإن هذا يعني تزويد 5.5 ملايين أسرة بريطانية بالكهرباء.

المصدر: الميادين