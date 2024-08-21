سيارات الصين الكهربائية تحمل بوادر حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات الكهربائية من الصين لمدة 5 سنوات، حسب المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء.

وتقول بروكسل إن الرسوم التي تقترب من تطبيقها على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين جاءت ردا على الدعم المالي الذي تقدمه بكين لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية.

ويوم أمس الثلاثاء، نشرت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها مع تعديل طفيف نحو الانخفاض عن رسوم سابقة فرضت بشكل مؤقت.

بالنسبة لسيارات “تسلا” المصنعة في الصين، ستكون الرسوم الجمركية عند 9%، وبالنسبة لشركة “بي واي دي أوتو” (BYD) ومعظم الشركات الصينية المتعاونة مع بروكسل ستتراوح الرسوم ما بين 17% و21%.

أما الشركات الصينية الأخرى، التي رفضت تقديم بيانات عن حجم الدعم المالي الذي تلقته من الحكومة الصينية، ستكون الرسوم الجمركية 36% أي أكثر من ثلث سعر السيارة.

وستضاف هذه الرسوم الجمركية إلى أخرى نسبتها 10% مطبقة أساسا على السيارات المصنعة في الصين، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة (36%) في أكتوبر المقبل في حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وستحل هذه الرسوم الجديدة مكان رسوم مؤقتة بنسبة 38% تم فرضها في يوليو الماضي، والتي أثارت امتعاض بكين، التي تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وتزعم المفوضية الأوروبية أن هذه التدابير ينبغي لها تحييد “مخاطر الضرر الاقتصادي” التي قد يتعرض لها المصنعون الأوروبيون بسبب “الإعانات الضخمة وغير العادلة” التي تقدمها السلطات الصينية للعلامات التجارية الصينية.

المصدر: روسيا اليوم