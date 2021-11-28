الحلبي كلف مديري المدارس إتخاذ القرار بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2021 - 23:56

الحلبي كلف مديري المدارس إتخاذ القرار بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها الاثنين

منذ 32 mins 28 November، 2021
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

كلف وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي مساء الاحد مديري المدارس التنسيق مع المعلمين، ومع رؤساء المناطق التربوية، نظرا للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع الاثنين، وذلك لاتخاذ القرار في ما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها.

وذلك بحسب موقع كل مدرسة والطرق المؤدية إليها، حفاظا على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم.

وسبق للحلبي أن اكد في وقت سابق الاحد أن “الإثنين هو يوم تعليم عادي في المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة”، وقال إن “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول إقفال المدارس غدا هو شائعات لا صحة لها مطلقا”، وذكّر أن “أخبار الوزارة يتم نشرها عبر بيانات رسمية في وسائل الإعلام، وعبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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