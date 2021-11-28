مكتب المهن الحرة بحركة أمل هنأ الفائزين بانتخابات نقابة الصيادلة

هنأ مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل في بيان له الاحد “المرشحين الفائزين في انتخابات نقابة صيادلة لبنان وخصوصا الزملاء المدعومين من حركة أمل وحلفائها لعضوية مجلس النقابة، وهم الدكتور نجيب محفوظ، الدكتور فادي حديب، الزميل الدكتور بسام حنيني والزميل الدكتور زياد الحاج شحادة”.

ووجه المكتب تحية “للزميلات والزملاء الصيادلة الذين شاركوا في هذا الاستحقاق الديمقراطي وساهموا في فوز جميع الاخوة الحركيين لعضوية مجلس النقابة وفي تجديد الحياة النقابية”، وأكد مواصلته “العمل مع القوى والفاعليات النقابية كافة لدعم النقابة والمهنة والاستمرار في الدفاع عن الصيادلة وحقوقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام