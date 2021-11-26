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November 26 2021 - 14:32

سورية: الاحتلال التركي وجماعاته الارهابية اعتدوا على قرى بريف الرقة

منذ 24 mins 26 November، 2021
الاحتلال التركي في سوريا
سورية - عربي وإقليمي

جددت قوات الاحتلال التركي والعناصر الإرهابية التابعة لها اعتداءاتها على القرى الآمنة المجاورة للمناطق التي يحتلونها في الشمال السوري حيث استهدفت الجمعة بالقذائف الصاروخية عدة قرى واقعة في محيط الاوتستراد الدولي (ام فور) وقرية هوشان بريف الرقة.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين سقطت في محيط الاوتستراد الدولي (ام فور) وقرية هوشان التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما تسبب في وقوع أضرار بالمزروعات”.

ولفتت الوكالة إلى أن “الاعتداءات التركية وقعت بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع الاحتلال في سماء بلدة عين عيسى المجاورة”.

المصدر: سانا

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