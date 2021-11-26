عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 26-11-2021

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الأخبار

عبّود يرعى قضاء غبّ الطلب

هرطقات محكمة التمييز في قضية المرفأ: قضاء غب طلب… الجمهور والسلطة

اللواء

القضاء «يمترس» وراء بيطار.. وانتقاد تباطؤ بعبدا في السير «بتفاهم الاستقلال»

وعد فاتيكاني بالتحرك لمساعدة لبنان دبلوماسياً.. وماكرون يسأل: أين أصبحت الإصلاحات؟

الديار

قرارات قضائية تنسف «خارطة طريق» لقاء بعبدا : العودة الى «نقطة الصفر»؟

الليرة تتهاوى والانهيار دون «مكابح»… ميقاتي يتلقى دعم البابا للبنان

البناء

هل كسر القضاء الجرة مع مجلس النواب وتبنى نظرية بيطار حول اختصاص الملاحقة؟

اجتماع بعبدا أمام اختبار انطلاق الملاحقة النيابية وربط نزاع الصلاحية مع القضاء

الأسرار

البناء

خفايا

قال مرجع سياسي بارز إن السلوك القضائي الذي فرق الحلفاء بخلفية محاكاة شوارع متباينة سيوحدهم تحت عنوان عدم تدخل القضاء في السياسة بدلاً من عدم تدخل السياسة في القضاء، بعدما ظهرت مشاريع رئاسية وسياسية لمخاطبة الخارج والداخل تحت شعار القضاء هو الحل بديلاً لشعار الجيش هو الحل.

كواليس

قال مسؤول إقليمي فاعل إن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله موجهة لواشنطن وليس لإيران والحزب اللذين يعرفان قدرتهما على الرد الموجع والرادع، لكن الرسالة لواشنطن تقول إذا تركتمونا وحدنا سنقلب الطاولة فوق الجميع ونورطكم بالمواجهة التي تهربون منها.

الجمهورية

استفسر سفير دولة عربية من مسؤول كبير عن مسار معالجة أزمة لبنان مع دول خليجية مبديا قلقه من تأخر المعالجة ومن الوضع في لبنان.

تواصل جهات أوروبية بالتعاون مع متمولين لبنانيين دعم مشروعات إعلامية لغايات سياسية واقتصادية.

يطمح مسؤول بارز لإقناع جهة دينية فاعلة بتسييل مواقفها الداعمة للبنان عبر اتصالات مع العواصم الدولية المؤثرة في الشؤون اللبنانية.

النهار

الماكينة الانتخابية

أنجز رئيس حزب مسيحي تصوره للتحالفات الانتخابية واختيار مرشحيه، وسيطلق الماكينة الانتخابية قريباً.

ضرورة التقاعد

شرعت قيادات سياسية ورؤساء كتل نيابية في إبلاغ بعض نوابهم بضرورة التقاعد في هذه المرحلة.

اللواء

همس

تواجه المساعدات الاجتماعية والمنح التي أعلن عنها للقطاع العام أزمة سيولة قد تؤجلها إلى ما بعد السنة الجديدة؟

غمز

فشل نائب عن بيروت، في إحداث خرق مع مجموعات 17ت1، بحيث يتزعم الحركة المعارضة في العاصمة إذا جرت الانتخابات.

لغز

بلغ عدد القضاة من طائفة معينة الراغبين بالاستقالة، ما لا يقل عن 20 قاضياً من الرتب العالية.

الدولار بـ25000 ليرة… وارتفاع الأسعار بلغ عشرة أضعاف… ونصرالله الليلة

المصدر: صحف