مجلس الأمن القومي التركي: على أرمينيا اعتبار اليد الممدودة لها فرصة

دعا مجلس الأمن القومي التركي أرمينيا إلى الاستفادة من “الفرصة” المتوفرة لديها لإقامة السلام في المنطقة والالتزام بنظام وقف إطلاق النار مع أذربيجان.

وقال المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع ترأسه الرئيس، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، في أنقرة: “من الضروري أن تقدر أرمينيا يد السلام الممدودة إليها باعتبارها فرصة للالتزام التام بوقف إطلاق النار وإبداء التمسك بالتعاون”.

وشدد على أن تركيا تدعو إلى حل الخلافات بين جيرانها الشماليين في إطار القانون الدولي واحترام وحدة أراضي الدول.

المصدر: وكالة الاناضول