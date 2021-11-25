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November 25 2021 - 09:56

مهمة تدريبية ل “ناسا” لحَرف مسار كويكب في محاولة لحماية البشرية

منذ 31 mins 25 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تستعد “ناسا” لإطلاق مهمة تهدف إلى اصطدام مركبة فضائية عمداً في كويكب، في تدريب لوكالة الفضاء الأميركية على سيناريو قد يحتاج فيه البشر منع صخرة فضائية عملاقة من تدمير الحياة على الأرض.

وفي حين يبدو الأمر كأنه مادة من أفلام وروايات الخيال العلمي التي تتحدث عن “صخرة اليوم القيامة” التي تدمر الحياة على الكوكب أو ربما في نطاق واسع منه، فإن اختبار “دارت” أو ما يعرف بـ”اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج” هو تجربة حقيقية لإثبات إمكانية تنفيذ الأمر”.

وتنطلق التجربة في تمام الساعة 10:21 مساءً بتوقيت المحيط الهادي، اليوم الثلاثاء (06:21 صباحاً بتوقيت غرينتش الأربعاء) على متن صاروخ “سبيس إكس” من قاعدة “فاندنبرغ للقوة الفضائية” في كاليفورنيا.

المصدر: الميادين

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