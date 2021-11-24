ابو شقرا: الكارثة الأكبر تمثلت بارتفاع سعر المازوت

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أنه “كان من المفروض أن يلحظ جدول الاسعار انخفاضا في سعر البنزين لأن أسعار النفط انخفضت عالميا، لكن صدر قرار عن مصرف لبنان أمس أقر فيه ارتفاع سعر الصرف إذ كان يؤمن 90 % على سعر صرف 19000 ليرة لبنانية للشركات المستودة وأصبح 19500 ليرة، وهذا أدى الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين”.

وسأل أبو شقرا في حديث صحافي “من المسؤول عن تفلت سعر الدولار في السوق السوداء وأين الدولة من هذا الموضوع؟”.

وتابع قائلا “أعان الله المواطن الذي لم يعد يحتمل اي ارتفاع في الاسعار، لا سيما ان راتبه على حاله والحد الادنى يساوي سعر صفيحتي بنزين.. أما الكارثة الاكبر فتتمثل بارتفاع سعر المازوت، خصوصا بالنسبة إلى المناطق الجبلية، والبطاقة التمويلية لم تقر بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام