مشاريع روسية الى لبنان الشهر المقبل والسفير بونصار للمنار: موسكو مستعدة لدعم لبنان اقتصادياً

لبنان في دائرة الاستثمار الروسي الجدي، وعروض كاملة مكفولة ماليا يحملها وفد الى بيروت قادما من موسكو الشهر المقبل.

وأكد سفير لبنان في موسكو شوقي بونصار أن المحادثات بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب والروسي سيرغي لافروف في موسكو كانت محادثات مثمرة وناجحة.

وكشف السفير بونصار في مقابلة مع المنار أن الوزير لافروف أبدى كل الاستعداد الروسي لدعم لبنان في أزمته الحالية ولا سيما الازمة الاقتصادية، وأن لافروف وعد بالنظر بكل المطالب اللبنانية لا سيما دعم شركة “روس نفط” بالإسراع بتنفيذ مشروع مصفاة طرابلس.

وشدد السفير بونصار على أن الجانب الروسي على استعداد وسيتدخل حكوميا لحل العقبات التي لم تسمح لشركة “روس نفط” بانطلاق المشروع، وقال إنه “تم البحث في إمكانية إعفاء الجانب اللبناني من أعباء الصيانات الأولية للمنشآت قبل أن تستلمها الشركة”، وأضاف أن الوزير لافروف وعد بمتابعة الموضوع بشكل جدي وسريع مع الجهات المختصة في بلاده.

المصدر: المنار