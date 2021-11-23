المشاط بحث الوضع الانساني مع منسق الأمم المتحدة: الحصار الأمريكي لليمن جريمة حرب

استقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الثلاثاء المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن وليام ديفيد غريسلي، حيث جرى البحث بالوضع الإنساني في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.

وخلال اللقاء تطرق المشاط إلى المعاناة والمأساة الإنسانية التي يعاني منها كافة أبناء الشعب اليمني جراء الحصار وعلى وجه الخصوص المرضى الذين يتوفى الكثير منهم لعدم قدرتهم على السفر إلى الخارج للعلاج نظراً لإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وأكد المشاط أن “الحصار الأمريكي لليمن، جريمة حرب تمس حياة أكثر من 25 مليون من أبناء الشعب اليمني”، ولفت الى أن “دول العدوان وعلى رأسها أمريكا عملت خلال الفترة الماضية على إفشال المبعوث الأممي السابق وتعمل على إفشال المبعوث الجديد من خلال منعهم من تحقيق أي تقدم في الاستحقاقات الإنسانية وفي المقدمة رفع الحصار والقيود على الموانئ والحظر عن مطار صنعاء الدولي”، وطالب “الأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان وعلى رأسها أمريكا برفع الحصار والسماح للمشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة”.

وفيما يتعلق بخزان “صافر” النفطي البحري، أسف المشاط “لتراجع الأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر”، ولفت إلى أن ذلك “يزيد من احتمال تعرض بيئة البحر الأحمر لخطر التلوث”.

المصدر: موقع انصار الله