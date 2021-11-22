مسيرات جماهيرية كبرى في صنعاء وفي باقي المدن تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار العدوان

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المدن، مسيرات جماهيرية حاشدة تحت شعار: (أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار).

وردد المشاركون في المسيرات الهتافات الرافضة للتصعيد الأمريكي وجرائمه بحق الشعب اليمني والمؤكدة على حق اليمنيين في الدفاع عن أنفسهم وسيادة بلدهم في وجه العربدة والاستكبار الأمريكي وأدواته.

وخلال المسيرات تم إحراق العلم الأمريكي من قبل المشاركين في المسيرة ودوسه بالأقدام تأكيداً على أن الشعب اليمني يعرف عدوه جيداً ويعي أن هذا العدوان أُعلن عليه من واشنطن وبرعاية ودعم أمريكي كبير.

وأكد المشاركون أن الإمعان في استمرار الحصار والعدوان لن يعود على المعتدين إلا بمزيد من الخسارة، وأن رهان دول العدوان على الدعم الأمريكي المفتوح هو رهان فاشل، وما لم يتحقق لهم أي مكسب طيلة سنوات العدوان الماضية فلن يتحقق لهم أي إنجاز في تصعيدهم المستجد.

وشدد اليمنيون على أنهم بتوكله على الله والاستعانة به لن يتوانى عن حقه المشروع في الدفاع عن النفس، وأنهم ماضون بعون الله في معركة التحرر الوطني حتى دحر المعتدين عن كل شر محتل. وأوضحوا أن خضوع دول العدوان للإدارة الأمريكية والتسليم لرغباتها العدوانية سيكلفها كثيرًا، وستكون عواقب ذلك خطيرة.

المصدر: المسيرة نت