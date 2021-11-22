الشيخ الغريب هنأ بالاستقلال: لبنان استعاد مجده بالمقاومة الإسلامية وبالجيش

هنأ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب اللبنانيين بمناسبة عيد الإستقلال الـ78.

واعتبر الشيخ الغريب أن “لهذه المناسبة رمزية كبيرة وقيمة لا يعرف مقدارها إلا من يستحق أن ينال شرف المواطنة والدفاع عن لبنان، لأن في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٤٣ انتُزِعَ استقلال لبنان بالقوة من الإنتداب الفرنسي وقدمت التضحيات من رجال أبطال شرفاء مقاومين يدركون معنى الوطن ويحافظون عليه وتحرّر المسؤولون المعتقلون في قلعة راشيا بفعل هذه الثورة ورجالها الأشدّاء”.

واضاف الشيخ الغريب “إننا في هذه الذكرى المجيدة نستذكر البطولات الّتي قدّمها أبطال لبنان وأولهم بطل الإستقلال عطوفة الأمير مجيد أرسلان”، وتابع “أمّا اليوم وبعد ما يقارب الثمانين عاماً، استعاد لبنان مجده وعروبته بالمقاومة الإسلامية الوطنية التي أبلت البلاء الحسن وخاضت المعارك الكبرى لتحرير جنوب لبنان من العدو الصهيوني الشرس حتّى جرّ وراءه ذيول الخيبة وارتفع العلم اللبناني على كلّ الروابي في جنوب لبنان”.

وقال الشيخ الغريب “أولئك الأبطال الذين يذكروننا بمجد البطولة والاستقلال والسيادة، والذين هزموا الإرهاب العالمي في سوريا إلى جانب الجيش السّوري ووقفوا سدًّا منيعًا على حدودنا الشرقية”، ونوه “بالدور الوطني الكبير الذي لعبه جيشنا الوطني بوجه الإرهاب ولتحرير الجرود الشرقية”، ودعا “المسؤولين السياسيين أن يحذوا حذوَ أولئك الأبطال بالدفاع عن مقوّمات هذا الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتّى يعود وجه لبنان المشرق منارةً في سماء هذه الأمّة الجريحة”.

المصدر: بريد الموقع