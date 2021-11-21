النائب بزي: ثقل الأيام الراهنة يجب ألا ينسينا حجم الإنجازات التي حققها صناع تاريخنا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2021 - 21:30

النائب بزي: ثقل الأيام الراهنة يجب ألا ينسينا حجم الإنجازات التي حققها صناع تاريخنا

منذ 42 mins 21 November، 2021
علي بزي
لبنان

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي “ان ثقل الأيام الراهنة والظروف القاسية التي نمر بها جميعا يجب الا تنسينا حجم الانجازات التي حققها صناع تاريخنا وحجم التحديات الصعبة التي واجهوها”.
واضاف خلال القائه كلمته في الذكرى السنوية الاولى للوزير الراحل نزيه بيضون في بنت جبيل بحضور اعضاء من القيادة القطرية في حزب البعث ورئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي وحشد من المواطنين والفعاليات، “معا كتبنا بالدم اسماءنا وذاكرتنا وكرامتنا وحريتنا، ونستكمله معا في مسيرة الوطن والعدالة والمواطنية وحق الناس في حياة افضل بعيدا عن الذل والظلم والارتهان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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