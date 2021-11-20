قوى الأمن اللبناني: توقيف سارق دراجات نارية ومروج مخدرات في الأوزاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2021 - 19:16

قوى الأمن اللبناني: توقيف سارق دراجات نارية ومروج مخدرات في الأوزاعي

منذ 56 mins 20 November، 2021
قوى الأمن اللبناني
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والسلب لا سيما الدراجات النارية في محلة الأوزاعي. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية أحد المشتبه بهم بسرقة عدة دراجات نارية، إضافة لتعاطي المخدرات وترويجها ويدعى: م. ع. (مواليد العام 1992، لبناني الجنسية)، مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة.

وبتاريخ 13-11-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريات من توقيفه في محلة الأوزاعي. بالتحقيق معه من قبل عناصر الفصيلة، اعترف بقيامه بسرقات عدة لدراجات نارية، كما أفاد أنه تواصل مع بعض أصحاب الدراجات المسروقة لإعادتها إليهم مشترطا بدلا ماديا، وذلك بالإشتراك مع آخرين. والعمل جار لتوقيفهم. أودع الموقوف المرجع القضائي المختص بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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